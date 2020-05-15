42年前的高中聯考洩題事件，導致台北最知名的培元補習班關門大吉 (圖／摘自網路)

國中會考明後兩天登場，其前身為高中聯考。42年前，也就是民國67年，發生史上最嚴重的洩題案，知名的台北市培元補習班因此關門大吉，為了平息家長的憤怒，第一志願建中、北一女還破天荒增額錄取。當年率先披露的中國時報承受極大壓力，還好調查局及時介入破案。

國中會考前身是各地的高中聯考，其中以台北區公立高中聯招最受矚目，施行43屆後在民國89年走入歷史，民國90年起轉型為基測，再改成現在的會考。無論聯招、基測、會考，家長學生最關心的就是公平性，民國67年的洩題案是史上第一遭，又發生在首善之區，中國時報的報導一出立即引發軒然大波。

根據中國時報報導，67年培元補習班犯下台灣聯考史上的最大作弊案，當年調查局接手偵查8小時破案，放榜前1天的7月22日公布調查結果，證實補習班印刷工人竊取題目導致考題外洩。

當年調查報告指出，闈場試題印製外包給印刷廠，印刷廠老闆與王姓鄰居相處融洽。王的女兒當年要考，王獲悉印刷廠承印北聯試題，拜託老闆將試題偷出。

印刷廠老闆派員入闈，闈內工人伺機偷取國文、社會與自然科試題大樣，趁送鉛字進闈場時携出。老闆取得試題，交給王姓鄰居及其親戚3人在印刷廠內抄錄，其中1人是補習班學生，抄取後前往補習班找答案，補習班主任發現，交代教師解答，並令保證班導師緊急召集考生來作「考前猜題」，引起洩題大波。

北聯放榜前一天，調查局逮捕印刷廠老闆、印刷工人及補習班主任4人，以觸犯洩露公文機密罪嫌移送法辦。當年10月最後4人被判刑一年半至二年半確定。」

中國時報主跑記者吳鈴嬌在考場聽到家長議論紛紛，於是暗中打聽，發現是一起嚴重的洩題案，隔天中國時報獨家披露，主辦學校還反控中時亂寫，中國時報及記者因此承受極大壓力，所幸後來證實確有其事。記者吳鈴嬌連日深入調查採訪震撼全台，後來集結出版《失落的考卷》一書，一時洛陽紙貴。

(中時電子報)