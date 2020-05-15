後疫情時代，高雄市政府觀光局全力振興國旅，推出3大政策，包括「區域觀光踩線」、「月月有精彩主題活動」及「國民旅遊優惠專案」，吸引國內遊客。且「國民旅遊優惠專案」為國內首次推動的方案，整合旅行公會、觀光旅館公會及旅館公會的聯合住宿與餐飲，觀光旅館「買8000送800」觀光局再加碼送房型升等或早餐券，一般旅館「買8000住6晚」觀光局再加碼送1晚住宿券，鼓勵全國遊客到高雄安心旅遊安心玩。

副市長葉匡時表示，這波新冠疫情高雄市超前部署各項防疫工作，在後疫情時代，高雄市政府主動出擊振興國旅，推動安心旅遊，首波推出國民旅遊優惠專案，希望為高雄帶來一波觀光人潮。

觀光局長邱俊龍表示，優惠方案是從公務人員的國旅卡來發想，觀光局聯合旅館與旅行社，推出9大觀光旅館「聯合商品券」，凡購買8000元商品券，除加贈800元，觀光局再加碼送出一張房型升等或早餐券，另結合32家旅館可供選擇的「聯合住宿券」，只要購買8000元即6張住宿券，觀光局則另加碼送出一張住宿券，共可住7晚。邱俊龍說，此次推動的票券是全台CP值最強大的旅宿票券，歡迎民眾多加利用，也歡迎公教人員利用國旅卡額度來高消費旅遊享優惠。

高雄市旅行公會理事長吳盈良、旅館公會理事長周文彬及觀光旅館公會常務理事張惠共同出席記者會，並表示感謝觀光局號召三大公會聯合推出國旅優惠方案，在疫情衝擊造成旅館經營困難的情況下，能為高雄觀光注入活水，並希望能將這套優惠方案至中北部行銷販售，讓更多民眾來高雄旅遊。

今年是高雄的區域觀光元年，觀光局推出的「一心三線」區域觀光品牌，包括東高慢食旅、海線潮旅行、中線地景生態軍事遊以及一心輕軌周遊。接下來觀光局6月份將強勢推出「城市探險」主題旅遊，發掘高雄山、海等生態秘境，結合防疫概念的安心旅遊戶外遊程，旅客可安心至高雄觀光旅遊。

國旅2大預購優惠方案，即日起先行於7家旅行社預購開賣，民眾如有需求，可以向7家旅行社洽詢，相關訊息可上高雄旅遊網查詢。

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