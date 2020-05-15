龍燈-ky(4141)公布第一季財報！雖然新冠肺炎疫情未衝擊全球農業及相關作物保護產品的需求，公司營收還逆勢年成長29%；惟因匯兌影響，未實現匯兌損失達4.02億元，導致單季稅後淨損4.62億元，稀釋後每股淨損2.7元，較2019年第一季稅後淨損3.61億元衰退。

以各地區營收佔比來看，龍燈第一季合併營收19.6億元，年增率29%；若排除匯率因素，年成長率達39%，其中北美成長145%、拉丁美洲營收成長71%、中國及歐洲營收小幅衰退2~5%。 龍燈表示，第一季全球受到新冠肺炎疫情衝擊，加上是產業傳統淡季，歷年來第一季獲利挑戰特別大，但是因為剛性的糧食需求表現強勁，全球農業種植面積穩中略增，龍燈營收因此擺脫去年受到美國氣候不佳的陰霾而逆勢成長，在銷管費用結構持續優化的挹注下，相較去年營業淨損，2020年營業利益也因此轉正。 但巴西匯率卻由於當地疫情等種種原因而大幅眨值，因此造成第一季未實現匯兌損失達4.02億元，導致龍燈單季稅後淨損4.62億元，稀釋後每股淨損2.7元，較2019年第一季稅後淨損3.61億元衰退。

龍燈表示，迎接傳統的第二季旺季，內部將努力於營收的成長，提高營業利益，整體第二季應該會有比較好的表現。

(工商 )