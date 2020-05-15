高市觀光局振興國旅，全國首創推出兩項食宿優惠預購方案，協助業者度過難關。（柯宗緯攝）

高市觀光局振興國旅，全國首創推出兩項食宿優惠預購方案，協助業者度過難關。（高市觀光局提供／柯宗緯高雄傳真）

後疫情時代來臨，高市觀光局振興國旅超前部署，全國首推CP值破表的兩大優惠方案，觀光旅館「買8000送800」加碼升等房型或送早餐；一般旅館「買8000住6晚」再送1晚。即起限量1000套，瞄準公務人員以國旅卡預購外，也歡迎民眾刷信用卡享優惠。

副市長葉匡時15日出席宣傳記者會指出，鼓勵軍公教用國旅卡到高雄預購旅遊商品，希望全國民眾在此優惠方案下，幫助高雄旅遊相關行業。如果照中央流行疫情指揮中心說法已33天沒本土確診，相信觀光產業很快就能回春。

觀光局長邱俊龍說，此次破天荒集結高市旅行公會、旅館公會、觀光旅館公會合作，推出9大觀光旅館「聯合商品券」，購買8000元商品券再送800元，可用在住宿或餐飲，觀光局加碼送早餐或房型升等；另32家旅館則推「聯合住宿券」購買8000元送6張住宿券，公務人員以國民旅遊卡消費再送1張一般旅館住宿券或觀光旅館升等券。

邱俊龍表示，在國際客無法回流前，振興國旅是首要目標，這次全國首推難度非常高的聯合促銷整合案，透過7家旅行社聯合販售商品券，希望振興國旅第1支箭射出去後，能獲得市場迴響，兩項優惠專案各限量500份，但若反應不錯，會隨時追加販售。

高市旅館公會理事長周文彬表示，因疫情關係，高雄飯店住房率不太好看，感謝高市府號召業者推出聯合住宿券，希望優惠促銷專案不僅在高雄當地推，也能吸引全國民眾消費。高市旅行公會理事長吳盈良說，未來也會結合其他地方旅行社，把人送進高雄來。

＊方案一：觀光旅館買8000送800，加碼送升等房型或早餐券

票券名稱：聯合商品券

參與業者：漢來大飯店、高雄國賓大飯店、高雄福華大飯店、寒軒國際大飯店、麗尊酒店、福容大飯店、華園大飯店、義大皇家酒店、翰品酒店高雄，共計9家

＊方案二：一般旅館買8000住6晚，加碼送住宿券1張

票券名稱：聯合住宿券

參與業者：高雄文賓飯店、首福大飯店、九福大飯店、名貴大飯店、奇異果快捷旅店高雄九如店、碧港良居商旅西子灣館、河堤國際商旅，河堤美學商旅、佳適旅舍六合館、西子灣飯店站前館、國眾大飯店、WO HOTEL、京城大飯店、互舍酒店、御宿商旅中山館、御宿商旅中央公園館、御宿商旅站前館、御宿商旅明華館、御宿商旅博愛館、宮賞藝術大飯店、鈞怡大飯店、鮪魚家族飯店高雄館、統茂松柏飯店、喜悅大飯店、高雄漢王洲際飯店、麗馨麗登汽車旅館、麗登精品汽車旅館、麗馨麗登商旅七賢館、四季精品旅館、陽明四季汽車旅館、美麗四季-R7環保商旅、秝芯駁二館，共計32家

高雄市旅行公會整合7家旅行社共同聯合代售：達人網旅行社 、樂購旅行社、寰安旅行社(欣欣票券)、便宜網旅行社、太金旅行社、鑫田旅行社、捷利旅行社。

(中時 )