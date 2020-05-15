適逢賞螢季節，新北市雲仙樂園即日起至6月30日推出「雲仙螢光星光賞螢趣」活動，邀請民眾一起到烏來賞螢。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

適逢賞螢季節，新北市雲仙樂園即日起至6月30日推出「雲仙螢光星光賞螢趣」活動，邀請民眾一起到烏來賞螢。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

適逢賞螢季節，新北市雲仙樂園即日起至6月30日推出「雲仙螢光星光賞螢趣」活動，邀請民眾一起到烏來賞螢。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

適逢賞螢季節，新北市雲仙樂園即日起至6月30日推出「雲仙螢光星光賞螢趣」活動，邀請民眾一起到烏來賞螢。（雲仙樂園提供／葉書宏新北傳真）

新北市雲仙樂園即日起至6月30日推出「雲仙螢光星光賞螢趣」活動，除了可以搭乘纜車欣賞烏來美景外，園方安排有導覽人員帶領民眾探訪螢火蟲棲地，近期螢火蟲大爆發，適逢新冠肺炎疫情趨緩，非常適合上山賞螢。

烏來好山好水眾所皆知，雲仙樂園、纜車更是當地重要資產，樂園逾50年歷史，是全台唯一開車到不了的樂園，更是許多民眾的青春回憶，然而，卻鮮少人知樂園是絕佳的賞螢祕境，遠離都市光害、遠離塵囂，一邊賞螢一邊享受森林芬多精浴。

有別於一般玩樂型樂園，雲仙樂園以原住民及生態為主，園內步道、瀑布、美景常吸引外籍旅客到訪，尤其位於烏來瀑布的水源地，海拔約500公尺，園內有划船、射箭、漆彈等多項遊樂設施，非常適合家庭旅遊。

雲仙樂園表示，即日起至6月30日推出「雲仙螢光星光賞螢趣」活動，一日遊套票原價832元、特價630元，包含纜車、中餐廳時令套餐或原民屋套餐及賞螢活動，持票套卷購買遊樂卷再打7折。

另外，還有賞螢、玩耍一票玩到底方案，原價670元、特價500元，包含纜車、划船、射箭、漆彈及賞螢活動，遊樂設施需於下午4時30分前使用完畢；平日則有螢光閃舞星光票，原價220元、特價175元，包含纜車及賞螢活動，限下午4時後入園。

雲仙樂園表示，「好事成雙」賞螢方案，須訂2間以上，可只使用1間，另1間可換成住宿劵，1年使用期限，優惠價每房2600元，包含纜車、雲仙精緻雙人房（環保房）、早餐、夜間賞螢趣導覽等，6月30日前免收10％服務費，訂房可電洽（02）2661-6383。

(中時 )