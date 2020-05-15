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立委傅崐萁炒股案，最高法院駁回上訴、維持台灣高等法院更三審判決，有法官成立的網路團體批評更三審未宣告褫奪公權「有問題」，但高院澄清表示，傅崐萁所犯之罪並無宣告褫奪公權之特別規定，且如果行為人的犯行與公的職務無關，一般認無褫奪公權的必然連結關係。

高院表示，傅崐萁所為是舊法以高買低賣操縱股價罪，判決記載傅崐萁於本案行為時，是以投資證券集中交易市場股票為業，並明確說明審酌被告傅崐萁所犯之罪，並無宣告褫奪公權之特別規定。

況且更三審衡量褫奪公權與犯人再社會化關係，而其犯罪性質，尚無宣告褫奪公權之必要等情；合議庭已說明其所違犯之罪並非法定褫奪公權之罪，且沒有宣告褫奪公權必要性之理由。

媒體指涉李文忠前因違反選罷法案件，遭法院宣告褫奪公權3年，何以傅崐萁卻未被宣告褫奪公權一節，因李文忠所犯為公職人員選舉罷免法，應予宣告褫奪公權之罪，法院並無裁量之餘地。兩案被告所犯之罪名不同，犯罪性質相異，自難相互比擬。

(中時 )