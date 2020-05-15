陸網爆料羅志祥、愷樂正式交往。(取自微博)

20200424中天新聞 周揚青分手羅志祥！ IG直接點名「蝴蝶去驗身體」

羅志祥（小豬）、周揚青9年情斷，遭女方手撕渣男事蹟，連帶讓旗下唯一女藝人愷樂(蝴蝶姐姐)也捲入風波，愷樂是否能趁機扶正，引發外界關心。未料近日陸網突然瘋傳「羅志祥現在正式和蝴蝶姐姐在一起了」一文，內文還爆料羅志祥更為愷樂不惜與經紀人鬧翻！

愷樂在向周揚青道歉後，神隱至今，只是陸網最近突然瘋傳她在這段時間中，已與羅志祥正式在一起了。而羅志祥更不同於先前媒體報導，指他為求自保希望挽回形象，趁自己與愷樂的合約即將屆滿，決定不再跟對方續約，從此劃清界線。

羅志祥反而不離不棄地幫忙把愷樂經紀約介紹給了一家網紅公司，更為此與經紀人鬧翻，小倆口堪稱患難見真情。

羅志祥與愷樂到底有無交往，還有待當事人親自回應，不過此文已在陸網引發熱議，「不管怎樣蝴蝶真的是冤很委屈了，這麼努力單純的好女孩」、「我以前看百分百的時候 就一直希望他和蝴蝶在一起了」、「營銷號還真有人信？」、「一起了？不可能吧！還是羅志祥團隊開始營造豬蝶是真愛的形象？」

(中時電子報)