受到新冠肺炎疫情影響，散熱廠-超眾(6230)第1季稅後盈餘為9021萬元，年減35.8%，單季每股盈餘為1.04元，低於雙鴻(3324)的每股盈餘1.68元，居散熱廠亞軍，泰碩(3338)與奇鋐(3017)無畏疫情影響，兩家公司第1季稅後盈餘分別為6309萬元及1.94億元，分別年成長19.87%及8.38%，表現相對出色。

大陸地區農曆年前後新冠肺炎大爆發，各地延後復工，衝擊超眾及雙鴻第1季營運，雙鴻第1季合併營收為22.41億元，年減8.38%，營業毛利為3.83億元，年減19.54%，單季合併毛利率為17.09%，年減2.4個百分點，稅後盈餘為1.43億元，年減23.94%，每股盈餘為1.68元。

超眾第1季合併營收為16.43億元，年減11.09%，營業毛利為2.45億元，年減41.11%，單季合併毛利率為14.96%，年減7.54個百分點，稅後盈餘為9021萬元，年減35.8%，每股盈餘為1.04元。

相較於雙鴻及超眾，泰碩及奇鋐第1季業績無畏疫情逆勢成長，表現相對出色，其中泰碩因大陸5G基地台訂單強勁，第1季合併營收為10.22億元，年成長10.01%，為歷年同期新高，營業毛利為2.19億元，年成長2.34%，單季合併毛利率為21.44%，年減1.65個百分點，稅後盈餘為6309萬元，年成長19.87%，每股盈餘為0.73元。

奇鋐第1季合併營收為74.86億元，年成長8.27%，營業毛利為8.89億元，年成長5.46%，單季合併毛利率為11.88%，年減0.32個百分點，稅後盈餘為1.94億元，年成長8.38%，每股盈餘為0.55元。

隨著大陸地區全面復工，雙鴻、泰碩及奇鋐4月合併營收同步創高，超眾4月合併營收亦回升到7.46億元，4家公司均預估，第2季業績可望優於第1季，雙鴻及泰碩第2季業績更可望挑戰單季歷史新高。

(時報資訊)