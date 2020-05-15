31歲美美（化名）在美國紐約從事第一線醫護工作，在美國防護設備不足狀況下，和同事一樣開始出現病徵，4月從紐約返台後出現發燒、胸痛、腹瀉等症狀，確診新冠肺炎後收治於新北聯醫，經院方照料，歷經17次採檢終在5月13日連續3次採檢陰性才順利出院，她直呼：非常幸運。

確診個案美美說，她是美國紐約前線醫療人員，當時美國疫情很嚴重，在防護用具及設備不足的情況下，她和同事接二連三的病倒了，期間開始出現發燒、胸痛加劇病徵，她很害怕接下來會呼吸困難嚴重症狀，歷經內心掙扎，最後決定飛回台灣求醫。

美美說，返台後她確診新冠肺炎，住進新北聯醫負壓隔離病房41天，在感染科主任劉潔如、護理師、心理師等團隊的治療與用心照顧下症狀減輕，身體機能逐漸恢復；在親眼目睹及聽聞在紐約的病人及朋友因病相繼過世之後，美美心懷感恩覺得能夠在台灣就醫康復出院，是非常幸運的一件事。

院長項正川表示，自1月27日收治第一位新冠肺炎病人以來，同仁面對確診個案都承受極大壓力也都相當辛苦，美美歷經17次採檢，內心充滿壓力，終於在5月13日連續3次採檢陰性，順利出院重獲新生。

院長項正川呼籲，持續配合防疫措施，落實良好衛生習慣、搭乘大眾運輸戴口罩，勤洗手，保持社交距離，保護自己也保護別人，守護得來不易的防疫成績。

(中時 )