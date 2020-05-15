可成（2474）庫藏股執行期將屆滿，公司統計這一波實際買回張數達8,773張，庫藏股執行進度35％，平均價格為204.72元，對照可成15日收盤價232.5元，帳面上獲利約13.56％。

可成原定於3月18～5月17日買回自家股票2.5萬張，15日公告實際買回張數為8,773張，等於執行比率約35％。

對於首次庫藏股未能100％執行完畢，可成表示，為維護整體股東權益及兼顧市場機制，視股價變化於價格區間內採分批買回策略，故未執行完畢。

根據可成公告，這一次庫藏股買回均價為204.72元，買回股份總金額為17.96億元，買回股數占公司已發行股數1.14％。

而可成股價在庫藏股執行期間，從波段低點188.5元反彈至這一波高點約241元，波段漲幅約27.85％；另對照可成15日收盤價204.72元，就帳面而言，可成這一波買回的庫藏股已經獲利13.56％。

(工商 )