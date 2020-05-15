恆生指數15日高開4點，但在大陸公布4月經濟數據喜憂參半後，大盤回落，恆生指數一度跌158點，低見23,671點。恆生指數午後突破上午高位，曾漲155點，高見23,985點，不過尾盤回軟，最終收報23,797點，下跌0.14％。國企指數收報9,674點，下跌12點。

香港信報報導，個股方面，騰訊收報421.2港元，下跌1.9％，成交額居首，達到104.95億港元。瑞聲收漲6.5％，為15日表現最佳藍籌股。萬洲收跌4.5％，為15日表現最差藍籌股。

(工商 )