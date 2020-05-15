恆生指數跌0.14％ 騰訊跌1.9％ 17:232020/05/15 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 恆生指數15日高開4點，但在大陸公布4月經濟數據喜憂參半後，大盤回落，恆生指數一度跌158點，低見23,671點。恆生指數午後突破上午高位，曾漲155點，高見23,985點，不過尾盤回軟，最終收報23,797點，下跌0.14％。國企指數收報9,674點，下跌12點。 香港信報報導，個股方面，騰訊收報421.2港元，下跌1.9％，成交額居首，達到104.95億港元。瑞聲收漲6.5％，為15日表現最佳藍籌股。萬洲收跌4.5％，為15日表現最差藍籌股。 (工商 ) #恆生指數 #收報 #騰訊 #藍籌股 #下跌 也許您會感興趣 推薦閱讀 《港股》恆指周一收盤漲1.53％ 騰訊市值突破4兆港元 17:052020/05/11 財經 恒指升371點 騰訊漲4％ 17:112020/05/11 財經 騰訊概念股 移卡上市聆訊過關 04:102020/05/12 全球財經 騰訊投資加拿大咖啡品牌 擬在中國設1,500家門市 11:532020/05/12 財經 網易雲音樂與華納合作 挑戰騰訊獨霸地位 15:542020/05/12 財經 騰訊資金和技術加持 加國咖啡巨頭登陸挑戰星巴克 04:102020/05/13 全球財經 恒指收盤跌65點 騰訊業績公佈前股價跌0.3％ 16:292020/05/13 財經 騰訊2020年Q1營收年增逾26％ 17:452020/05/13 財經 宅經濟發威 騰訊Q1獲利優於預期 20:002020/05/13 兩岸 宅經濟鍍金 騰訊Q1業績創高 04:102020/05/14 全球財經 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 美企供應鏈真的掰了？川普追殺1年 華為手機最新狀況曝光 - 財經 台積電赴美幫了北京！美媒爆陸大廠撿到槍 - 即時 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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