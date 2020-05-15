新冠肺炎疫情持續5個多月，站在第一線的醫事人員工作未停歇，但政府的補助卻引發不滿。公會指出，醫護可請領的津貼劣於SARS時代，衛福部加碼補助後，仍有諸多限制。舉例而言，專責病房每班有1名醫師可申請津貼，但有些醫院專責病房1班不只1名醫師，另加護病房每班限1名護理師申請，但某些醫院加護病房護理師1班多達8位，這樣的規定恐導致多人共享1萬元津貼的窘境，呼籲衛福部改善。衛福部對此表示，每班人數上限僅為原則，若需要多人上班，也可檢附班表後申請津貼。

根據現行規定，醫師、護理師每人可申請1萬元津貼。若身處專責病房、隔離病房、其他病房單人病室、急診部門單人病室或負壓隔離病房，每日可有2名醫師申請，或每班1名醫師申請，護理師則每班可有1人申請；加護病房方面，則是每班1名醫師、1名護理師。

台北市醫師職業工會、台大醫院企業公會指出，衛福部新版防疫津貼雖有微幅改善，但仍有諸多限制與缺失。以在專責病房的醫師來說，北部某地區醫院專責病房每日會有3-4名主治醫師，現行每日2醫師（或每班1醫師）的申請條件恐造成多人共享1萬元的窘境。

加護病房方面，每班只允許1名醫師申報1萬元津貼，但以北部某醫學中心為例，一間加護病房日班共有2名醫師、夜班則有1名醫師，加護病房裡患者病況較嚴重，工作壓力、感染風險都較高，為何只有1人可以申請？

護理人員方面，不論是專責病房或加護病房，每班都只限1人申請，但以台大醫院為例，加護病房每班通常都會有7-8位護理師，北市聯醫某院區專責病房裡則每班會有6-7名護理師，這麼多人要共分1萬元，明顯忽視感染風險。

工會認為，衛福部應在新公告原則中刪除「每班可申請2名醫師、每班可申請1名醫師、每班可申請1名護理師」的字句。另為避免浮報請領津貼，衛福部應與醫界勞資雙方、工會代表、專科醫學會等團體，共同協商防疫津貼《申請作業須知》，切勿片面決定、逕行公告。

對於工會的訴求，衛福部醫事司司長石崇良表示，每班人數上限僅為原則，若病人較多，排班需安排較多醫師、護理師工作，也可以檢附班表，說明工作內容後申請津貼。另外，照會病人的情況多發生在加護病房，現行的規定也允許依照照顧難度提供共同照顧者不同程度的補助。目前衛福部未接獲醫院有申請的相關問題，如有可隨時提出詢問。

(中時 )