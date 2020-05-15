新冠疫情以來政府紓困大撒幣，對身心障礙者的照顧卻嚴重不足，針對政府漠視障礙者的健康權和經濟權，救救台灣障礙弱勢行動聯盟下周二(19)上午10時將在立法院陳情抗議表達訴求，計有數百名障礙人士為權益發聲。

救救台灣障礙弱勢行動聯盟總召集人，前立委鄭龍水表示，從人道關懷與社會正義的角度，身障者是社會中弱勢的弱勢，但新冠疫情爆發以來，政府到處撒錢，身障者的權益卻被政府完全忽視，繼上月發起的身障社福團體網路連署行動，雖然事後有和政府部門開會討論但效果不彰，這次選擇上街是非不得已的做法，這是近20年來唯一一次障礙人士齊上街頭，預計有數百人，近百輛輪椅人士參與。

鄭龍水指出，身障弱勢在此波疫情的衝擊和傷害中收入嚴重下滑，造成家庭生計危機和相關產業瀕臨倒閉，障礙人士要去超商和藥局排隊購買口罩十分困難，若身障者或照顧者不幸染疫，更是缺乏完整的系統配套措施，若任何一方被隔離了，障礙者誰來照顧？

鄭龍水說，這次聚集立法院前要表達3個訴求，一是要求政府支持障礙者度過經濟危機，每月發放1萬元生活津貼，為期6個月；二來協助障礙相關產業及組織度過難關，編列新台幣50億元補助障礙相關非營利組織、機構及產業；三為防止障礙者染疫，請政府提出完整配套措施，疫情雖減緩但尚未結束，不可不慎。

下周二「救救台灣障礙弱勢行動聯盟」將帶領數百人於立法院前表達訴求，懇請政府正視障礙者的權益，也邀請大眾一同來支持。

(中時 )