◎公共衛生師法三讀通過 蔡總統讚：亞洲第一

公共衛生師法今三讀通過；蔡英文總統今在臉書表示，「亞洲第一」；公衛師不再是健康體系中失落的一塊，也強化了台灣防疫國家隊的陣容。

◎撤回刪除國家統一前 蔡易餘回應了

民進黨立委蔡易餘提出《憲法增修條文》修正草案，要刪除「國家統一」字眼，今天列入立法院會報告事項，經議事人員宣讀後，立法院長游錫堃宣告「提案委員來函撤回」。蔡易餘今未北上出席黨團大會及院會，稍早透過臉書表示，520總統就職在即，為了避免在野黨配合中國見縫插針，以及中國藉此大作文章，威脅台灣的和平，做為執政黨的一份子，有義務避免台海局勢失穩。

◎北市傳隨機砍人！男凌晨騎車遭刺脖 割喉女殺人未遂送辦

北市傳女生隨機砍人！1名男子14日凌晨騎車行經林森北路時，路邊突然衝出一名女子持彈簧刀朝該騎士脖子揮舞，所幸男騎士緊急閃避，脖子只被刀尖劃傷。警方獲報到場，發現30歲劉姓女子不斷喃喃自語，聲稱有個聲音告訴他她要去割人家的頭 ，如果不照做自己就會被殺死，所以才在路上隨機尋找目標，精神狀況極為不穩。警方訊後，將劉女依殺人未遂罪嫌送辦。

◎詐500多萬健保 新北院長聲押

中央健康保險署於去年底陸續接獲民眾檢舉，指新北市永和某診所醫師，涉嫌不實登載病患於就診時接受多項健康檢查，以申報詐領健保費用。

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(中時電子報)