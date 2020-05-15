今(15)日13個環境動保與公民團體聯合主辦第17屆「2020全國NGOs環境會議」，各政黨立委也撥冗與會，會中表示因應全球氣候危機，台灣應該要立即行動，氣候政策並非單一部會的事，而是跨部會的上下行動。

國民黨立委蔣萬安表示，我國溫室氣體管理法目標在2050年的溫室氣體排放量降為2005年的50％以下，但以目前我國碳排趨勢來看難度很高，日前要求環保署將6大部門的減排績效上網公告，環署後來在5月13日建立「氣候公民對話平台」，強調氣候變遷議題全民責無旁貸，不分黨派顏色，應全力促成。

民進黨立委洪申翰說，6大部門的減碳作為必須要被統整，2015年溫管法通過時很多政策工具都不足，希望這次溫管發修法從組織面、政策面、民眾參與、氣候調適及碳揭露等都需要涵括進去，在後疫情時期的振興下，政府應讓高碳排產業趁機轉型，碳稅金額與振興方案也要讓高碳排業者有足夠的動機配合。

台大國家發展研究所周桂田表示，疫情是快速跨界的議題，衝擊全球經濟、政治、醫療及倫理，近20年來許多極端天災成為「破壞性的新常態」，這在之後會逐漸成為常態。

周桂田指出，全球現在面臨疫病、老化及氣候的威脅，因應這次疫情，紓困是第一線的救急，但為了兼顧環保讓企業轉型，「綠色振興」勢在必行，全球都趁著這次新冠疫情發展新的經濟模式及產業轉型，根據外國研究，最難轉型的前4大產業分別為石化業、鋼鐵業、水泥業及運輸業，台灣許多大型產業仍圍繞上述4大產業，若不趁這次機會跟上世界潮流，將來面臨的不只是環境問題，更是經濟上的嚴峻考驗。

台灣公民參與協會理事長何宗勳說，今日會議匯集的所有想法將在台灣環境日(6月5日)前夕循慣例提交總統蔡英文，希望在下個任期能夠跳脫老舊經濟發展思維，以達到台灣社會轉型與永續發展。

(中時 )