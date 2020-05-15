輔大醫院15日下午4時舉辦「台美合作防疫聯盟 智慧親善病房創新設計」記者會，智慧防疫病房顛覆傳統病房概念，能在48小時內彈性轉換為隔離、重症病房，衛福部長陳時中出席記者會致詞說，台灣的進步願意跟世人分享，讓世界看到台灣。

輔大醫院表示，智慧防疫病房為台灣設計研究院引介輔大醫院與小智研發公司合作，以及經濟部工業局指導，跨部會、產業合作打造，建材不但能空運輸送，且組裝簡易，可在48小時內轉換為隔離、負壓、加護病房等功能，病房也能透過遠程病人監護系統，讓醫護人員可在病房外透過定位系統，全程觀察病患，減少醫護人員感染的風險。

輔大醫院CFI創新中心主任劉偉倫 表示，輔大醫院可以說是全球第一間醫院應用智慧防疫病房概念，智慧防疫病房建造費用較便宜，顛覆傳統病房概念，不再有一區為一般病房、一區為加護病房，而是可以隨時轉換不同功能，調度彈性強，且當有額外病床數需求時，也可在醫院停車場迅速搭建，機動性高，目前醫院12樓將建置43床，預計11月啟用，未來也希望可擴建至90床。

輔大醫院表示，智慧防疫病房MAC Ward為Modular、Adaptable、Convertible的縮寫，亦即病房具有模組化組件及使用永續性材料、適應性強不受場地限制、能轉換多種功能的三大特性，也具有吸音、隔音、抗菌特性，病房內設計內崁式藝術牆面，讓患者以聖賀德嘉療癒意象圖畫舒緩情緒。

記者會中，輔大校長江漢聲也與輔大姊妹校美國賓州天普大學簽署合作意向書，輔大醫院也表示，2017年始向美國梅約診所請益，將概念與台灣醫療體系融合，設置輔大CFI創新中心，未來模組化病房也將與美國賓州天普大學合作，包括病房設備、人員培訓等，將美國醫療系統導入應用。

(中時 )