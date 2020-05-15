災難現場消防人員搶救命分秒必爭，台南市消防人員面對日趨複雜的災害現場，也能不斷精進救災、救護技能，台南市消防局第2大隊15日表揚去年下半年度表現優異救護楷模，頒贈「生命之星」獎座。

第2大隊大隊長丁春能表示，15日與消防之友會第2大隊辦事處聯合舉辦警消救護有功人員表揚會，表揚麻豆分隊隊員蔡佳宏、麻豆分隊隊員姜志忠、麻豆分隊隊員洪一誠、南化分隊隊員陳德勳、南化分隊隊員林子翔等6位消防人員。

第2大隊麻豆分隊蔡佳宏，救護技術精湛，此次受頒2座「生命之星」獎座。他與隊員姜志忠前往麻豆區龍泉里一工地急病救護，50歲楊姓患者現場已無呼吸及心跳，蔡佳宏立即施行CPR及AED電擊與LMA插管，患者現場恢復正常呼吸及心跳。

此外，蔡佳宏與隊員洪一誠前往麻豆區平等路一帶急病救護，救護車抵達現場時，已有民眾開為55歲患者CPR，蔡佳宏及洪一誠接手CPR及AED電擊與LMA插管，患者到院後急救恢復正常呼吸及心跳。

南化分隊隊員陳德勳及林子翔，於救護現場評估黃姓患者呈現OHCA現象，立即以專業技能實際操作，使該患者於送醫後始得恢復生命徵象。

消防之友會第2大隊辦事處處長胡正德表示，肯定這6位救難英雄搶救生命的辛勞付出，特此頒發獎勵金，肯定救災、救護同仁用心守護市民，消友會願全力作為消防兄弟最大後盾。

丁春能也恭喜獲獎消防弟兄，肯定同仁平常站在消防救災工作第一線，對台南市這個大家庭的無私奉獻與犧牲。

台南市消防局長李明峯表示，南市消防局推動到院前12導程心電圖系統，自107年7月至今年2月底，急性胸痛病患經消防局救護車上施作12導程心電圖共522件，並經醫院端確診為急性心肌梗塞共44件，搶救了44條寶貴生命。

李明峯也感謝台南市消防之友會由理事長許敘超、副理事長魏千芸及第二辦事處胡正德拋磚引玉，與全體理事會員共捐贈47台12導程心電圖儀器，配置於台南市消防局各救護車供消防人員救護使用，大大提昇民眾到院前的前置作業及醫療品質。

(中時 )