瓦城泰統集團（2729）公布第一季財報，受到疫情衝擊來客數減少，，首季合併營收 10.97 億元，年減 12.30 %，本期歸屬母公司本期淨利0.29億元、年減74%，EPS 1.25元，整體營運仍維持獲利，表現優於市場平均。

展望後市，台灣超過1個月無本土病例，顯示疫情趨緩，且政府鼓勵逐漸恢復正常生活，瓦城5月業績已開始回溫，母親節檔期旗下各品牌餐廳午晚餐期皆客滿，部份分店的候位等待時間超過一個小時，推升5月營收回穩，憑藉穩健營運體質，法人看好瓦城下半年營運力度及獲利能力可望回到正軌並開始仰攻。

年初起新冠肺炎無預警蔓延全球，經濟面臨重創，根據經濟部統計處公佈數據，第一季餐飲業營業額創下較去年同期減少135.98億元，為2003年SARS疫情結束後的最大降幅。

瓦城在疫情爆發後即啟動危機應變小組，擬定三大方針，首要落實餐飲細節管理，保障員工安全及全面守護顧客，強化品牌安心美味信賴感。第二樽節成本，在瓦城長年累積優異成本控管能力下，毛利率仍維持在50%以上，顯示成本費用控制得宜在。第三積極創新開源，自3月起透過研發優勢佈局外送、外帶市場，現旗下全品牌全面提供外帶外送服務，外送業績逐月成長。

(工商 )