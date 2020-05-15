秋行軍蟲寄主植物範圍包含76科、353種，主要危害玉米、水稻及高粱等經濟作物，也可能出現在非農地的區域。（金門縣防疫所提供）

高粱植株於幼苗期遭秋行軍咬食，造成生長點損傷，將影響高粱收成。（金門縣防疫所提供）

金門發現今年首起秋行軍蟲入侵春作高粱田個案，申報種植面積廣達70公頃，縣府呼籲農友加強種植管理與防治作業，嚴防蔓延危害後續1900公頃秋作高粱，以維護地區經濟作物高粱產業安全。

金門縣動植物防疫所於5月12日進行秋行軍蟲巡查作業時，在中蘭區域的春作高粱田發現有蟲體入侵現象，經採樣確定為今年度首起高粱秋行軍蟲。該區域種植申報面積約為70頃，受感染植株之蟲體大約為2-3齡期幼蟲。

防疫所表示，秋行軍蟲寄主植物範圍包含76科、353種，主要危害玉米、水稻及高粱等經濟作物，也可能出現在非農地的區域。金門地區每年秋季高粱契作面積約1900公頃，現為早種高粱之生長期，若高粱植株於幼苗期遭秋行軍咬食，造成生長點損傷，將影響高粱收成。

該所監控秋行軍蟲疫情，定時派員至各主要高粱種植區域進行勘查，此次中蘭地區發現蟲害後，立即連絡種植農友啟動防治作業，並提供農友推薦用藥「諾伐隆」進行噴藥防治。

縣防疫所強調，秋行軍蟲防治首重種植管理，呼籲農友加強農田巡查頻度，若發現秋行軍蟲危害，切勿擅自噴藥或隱匿，應依照中央頒訂的〈秋行軍蟲緊急防治作業手冊〉配合防治作為，準確用藥和防治。

該所已整備足量防治藥物，配合中央防治政策，希望盡量降低農民損失。若有任何疑問，可電（082）336625或336626分機20（李有世課長）。

(中時 )