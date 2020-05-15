連鎖餐飲集團瓦城（2729）受新冠肺炎疫情衝擊，2020年首季歸屬母公司稅後淨利驟減至0.28億元新低、每股盈餘（EPS）1.25元，但營運仍維持獲利，表現優於市場。隨著疫情逐漸趨緩，5月業績已見回溫曙光，公司將續拚維持獲利、對下半年逐步向上審慎樂觀。

瓦城2020年首季合併營收10.97億元，季減4.12％、年減12.3％，降至1年低點。毛利率49.87％、營益率3.56％，分創5年及歷史新低。歸屬母公司稅後淨利0.28億元，季減38.19％、年減73.77％，亦創歷史新低，每股盈餘（EPS）1.25元。

新冠肺炎疫情於春節時期爆發，3月進一步延燒全球，在疫情日益嚴峻情況下，消費者外出用餐意願降低，瓦城集團台灣門市自2月底起開始受到疫情衝擊。而率先採取封城措施防疫的中國大陸，門市至4月才部份復工，使瓦城首季整體營運動能急凍。

瓦城表示，集團在疫情爆發後即啟動危機應變小組，擬定三大方針因應，首要落實餐飲細節管理，保障員工安全及全面守護顧客，強化品牌安心美味信賴感，其次為樽節成本、並積極創新開源。在三大方針救援下，首季營運雖驟降、但仍維持獲利表現。

瓦城自3月起布局外送外帶市場，目前旗下全品牌已全面提供外帶外送服務，外送業績逐月成長。展望後市，隨著台灣已超過1個月無新增本土確診病例，疫情已見趨緩跡象，配合政府鼓勵逐漸恢復正常生活，使5月業績已見回溫曙光。

瓦城指出，5月起來店用餐人數已明顯回溫，母親節期間午晚餐期皆客滿，部份分店的候位等待時間超過1小時，業績已逐漸回穩。集團將在3大方針基礎持續挺進，本季力拚維持獲利表現，並對下半年營運動能逐步回升審慎樂觀看待。

(時報資訊)