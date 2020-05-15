台灣梅雨季即將到來，想要購屋的民眾正好能趁此機會，檢視房屋是否有漏水、排水問題，根據內政部地政司統計數據顯示，2019年買房糾紛中「漏水問題」位居件數第一名，可見房屋漏水問題不容輕視。21世紀不動產企劃研究室特地整理出5招屋內檢測，避免日後屋外下大雨屋外下小雨，而房屋的外觀也需要仔細檢視，免得影響日後生活品質。

屋內檢測第一招看窗戶，檢視窗戶、窗框周遭是否有滲水或是水漬，若是由於窗戶本身破損或不密合而造成的漏水，建議可更換窗戶本身，例如更換為氣密窗，若是由於地震造成的結構性漏水，則需要找抓漏師傅來巡查檢測整體房屋。

第二招看天花板、牆面，若是天花板、牆面等出現滲漏或是水漬、壁癌等問題，都有極大可能有漏水。

檢測第三招來看磁磚，像是浴室、廁所，或是屋內其他貼磁磚的區域，若有發黑產生斑點，也可推斷有滲水情形。

第四招再來測試廚房流理臺、洗手槽、地漏的排水是否順暢，可以於流理臺、洗手槽積滿水，然後放水，或是拿一個水桶蓄滿水後往地漏、流理台倒水，就可以知道排水是否順暢了，若不順暢，代表水管可能塞住，日後恐有滲水問題發生。

第五招：若屋內有貼壁紙，民眾可以檢查是否有局部的色差跟水漬痕跡。若是有以上幾點出現，都建議民眾可以請抓漏師傅前來檢測是否房屋有漏水。

房屋的外觀也需要仔細檢視，假如外牆跟陽台有磁磚剝落，甚至長了青苔或是草，則需要特別回到房子裡面看看室內牆，交接縫是否滲水。

此外，還需要檢視社區中庭或是地下室以及周邊環境的排水狀況，若有積水現象表示排水功能不佳，日後強風豪雨或是颱風來襲都有淹水的可能性。

最後可以看社區附近的雨後恢復情況，如果該區域被風雨吹落的散枝落葉及垃圾，都能在短時間清理乾淨，則代表該區域的生活品質應該有在水準之上。

21世紀不動產企劃研究室表示，民法第354條規定出賣人應負瑕疵擔保責任，屋主委售房屋時，應在不動產現況說明書上據實填寫屋況，包括漏水等瑕疵。

此外，瑕疵擔保責任的消滅時效為5年，也就是交屋後5年內買方都可以針對交屋前即存在的漏水瑕疵，要求賣方做回復原狀，或是減少買方價金，通常都是由賣方做回復原狀。

由於買賣雙方對於漏水瑕疵修補的標準不同，買賣雙方協調時應多加注意，實務上常見是以客觀上能回復正常使用，不漏水為主。

(時報資訊)