據全國不動產企研室統計最新實價登錄資料，基隆最貴豪宅之一「信義君悅NO.1」在今年2月有一筆90.86坪11樓戶交易，總價高達3200萬元，屋主於102年以2168萬元買進，大賺1032萬元出場，獲利高達47.6%。

另外，該系列豪宅第2期「信義君悅NO.2-柏悅府」在去年2月則有108.14坪20樓戶交易，成交3980萬元，屋主成本僅2570萬元，持有近5年獲利1410萬元，獲利達54.86%也相當驚人，觀察該系列豪宅1、2期歷次交易都有亮眼獲利，可說是基隆最賺的豪宅大樓，也打趴一堆台北市豪宅。

據全國不動產企研室調查，大坪數豪宅「信義君悅NO.1」、「信義君悅NO.2-柏悅府」歷次交易皆有亮眼獲利，其中「信義君悅NO.1」自去年迄今幾乎都有數百萬元以上的轉售價差，低樓層2樓戶也分別賺了817、742萬元，而除了今年2月獲利1032萬的11樓戶，去年12月也有1戶同樓層的66.22坪11樓戶以2400萬元售出，讓屋主大賺854萬元，獲利率也超過5成，相當驚人。

至於「信義君悅NO.2-柏悅府」除了去年2月20樓戶狠賺1410萬元，近1年歷次交易最新成交戶，為去年12月成交的82.95坪2樓戶，前一手屋主於103年5月以1930萬元入手、大賺870萬元，投報率也有45.08%，亦十分亮眼。

全國不動產基隆仁愛店店東杜芳珍表示，「信義君悅NO.1」、「信義君悅NO.2-柏悅府」位於田寮河岸旁，屬基隆最貴的地段之一，由基隆最知名建商白天鵝建設打造，第1期預售推出時從每坪開價25~26萬元起，第2期則來到每坪27~28萬元。

而白天鵝建設近年又推出河岸第一排的第3期「璽悅」，不斷推升此系列豪宅身價，帶動「信義君悅NO.1」、「信義君悅NO.2-柏悅府」每坪價格來到36~38萬元，至今單價已飆漲超過10萬元，不只是基隆最貴的豪宅大樓之一，也可說是最賺的豪宅社區。

全國不動產總經理藍怡婷分析，近年房市下修，全台許多住宅紛紛出現賠售狀況，北市豪宅更出現許多一口氣慘賠數千萬的個案，這兩案能有如此高的獲利率，確實相當罕見。

而該系列豪宅不只是基隆最賺豪宅大樓，「信義君悅NO.2-柏悅府」24樓146.79坪頂樓戶，曾在107年6月創下5350萬元天價，也是基隆市信義區住宅大樓史上最高總價，單價更來到每坪38.5萬元水準，讓前一手屋主大賺1614萬元，至今仍是難以超越的紀錄。

(時報資訊)