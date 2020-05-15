沈國榮（右二）、翁章梁（右一）將金色及銀色的螺栓鎖上鋼樑。（張亦惠攝）

鋼樑由吊車吊起放置在廠房上，鳴砲禮成，儀式簡單隆重。（張亦惠攝）

和大工業大埔美三廠今天舉行上樑典禮。（張亦惠攝）

汽車傳動系統製造廠和大工業15日舉行大埔美三廠上樑儀式，為因應主供歐美電動車動力系統組件生產需求，興建可建置10條智能化產線的三期廠房，以及容納300人的員工宿舍，投資金額超過40億元。和大工業董事長沈國榮表示，目前一、二廠產能達25億，三廠也預計2022年時可達25億產能，屆時大埔美整體產能可達50億。

和大工業長期專注燃油車傳動軸、變速箱大組件、立式小型機及高速機領域的研發與生產，更是特斯拉減速齒輪箱的獨家供應商，沈國榮說，雖疫情嚴重衝擊各業，外銷交貨也得通過層層關卡，世界經濟雖然暫停，但不能中斷，和大配合政府不減薪、不裁員、不放無薪假，也為因應歐美客戶本月起陸續復工下訂單，為接下來的「報復性出貨」超前部署。

昨日上樑典禮前，和大董事長沈國榮、嘉義縣長翁章梁、經發處長江振瑋、工策會總幹事林沐惠等人，焚香祭拜祝禱，接著將金色及銀色的螺栓鎖上鋼樑，最後由吊車吊起鋼樑放置在廠房上，鳴砲禮成，儀式簡單隆重。

翁章梁指出，台灣很多企業是世界供應鏈中隱形的冠軍，其中和大工業是全世界汽車產業重要的供應商，雖然受疫情影響，但仍大力克服困難，持續加碼投資台灣，感謝和大對台灣、對嘉義有信心。

(中時 )