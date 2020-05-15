浤圃建設緊鄰高捷後勁站「浤圃星捷座」近日動土，已熱銷逾7成。（柯宗緯攝）

浤圃建設緊鄰高捷後勁站「浤圃星捷座」近日動土，已熱銷逾7成。（柯宗緯攝）

浤圃建設董事長蘇宏圃樂觀看待高雄房市，今年將再推2個首購大樓產品。（柯宗緯攝）

浤圃建設緊鄰高捷後勁站「浤圃星捷座」，近日正式動土，該案1月預售，雖碰上新冠肺炎疫情，但4個月以來銷售數字亮眼，熱銷逾7成。浤圃建設董事長蘇宏圃樂觀看待高雄房市，今年將再推2個首購大樓產品。

蘇宏圃指出，疫情對房市衝擊沒有那麼明顯，以「浤圃星捷座」為例，總銷約11億元，今年開賣以來，短短4個月就賣超過7成。今年目標要再推2個總銷各約30億元的首購大樓產品，全年推案總銷高達71億元。

對於房地產挑戰，蘇宏圃認為，反而是營建原物料大幅上漲，以及缺工問題，大家都在搶營建工人，因此每坪興建成本增加約2萬元，加上疫情過後，他預估高雄土地恐怕會飆漲。

他透露，趁著地價尚未飆漲前，已經談妥兩塊位於蛋黃區的建地，未來推案土地已經準備好了，他近日也成立物業管理公司，針對旗下建案採取「只租不售」的資產管理，讓公司多角化經營。

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(中時 )