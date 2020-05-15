根據義大利波隆那大學學者研究指出，空污粒子有可能助長冠狀病毒在空氣中傳播得更遠，為避免同樣的風險在未來的台灣發生，追求「健康建築」頓時成了當前台灣建築業界共同面對的首要課題。新建住宅若能透過國際Fitwel健康建築認證系統的把關，打造出世界一流健康的家，可確保國人在居住上的安全與舒適。

Fitwel認證引領世界建築潮流

Fitwel認證創始於2017年，這套由美國疾病預防控制中心（CDC）與美國總務署（GSA）共同推出的全球權威健康建築認證體系，乃訴求「以人為本」的國際健康建築認證系統，它聚焦於打造更健康的建築環境，對購屋者與居住者而言，Fitwel是一套最直接、且經嚴謹驗證過的工具。綜整超過5,000件的研究文獻，Fitwel發展出70個以上的評估項目，以七大指標來定義健康建築，涵蓋；降低病毒傳播風險、提升住戶運動動機、療癒住戶心靈、全齡與通用設計、重視住戶安全、倡導健康飲食、凝聚社區健康意識等。Fitwel認證採自願申請方式，可依據建築的使用特性與優勢，選擇擬申請的得分點，以總積分給予1~3星的綠建築認證，此認證標準由前紐約市長彭博所設立的主動設計中心（Center for Active Design）負責運營，且與國際權威性第三方公正單位UL合作發展國際市場，非但具有國際公信力，且已納入美國政府採購準則。

向來致力於打造健康住宅不遺餘力的和築開發．和璟建設，為推動台灣健康建築的發展，特以自家建築作品『灣岸Villa』為典範，主動與綠矩整合有限公司、健康建築領域標準推行者UL三方合作，簽訂合約共同推動Fitwel健康建築認證，並邀請美國主動設計中心（CfAD）、美國在台協會（AIT）等國際機構，共同為這場簽約盛事進行監督與見證。

全球專家驗證，台灣的世界級

綜觀全球的集合住宅發展，健康建築儼然已成一股勢不可擋的潮流。有鑑於此，UL於去年與綠矩整合以及AIT三方合作推廣Fitwel健康建築標準。UL全球副總裁暨台灣總經理陳宗弘表示:「Fitwel是全球領先的健康建築認證之一，致力於改善人、建築和社區的健康與永續，為讓國人充分享有與全球人士同樣的健康住宅與環境，特別引進這套權威認證系統，接軌國際，以提升台灣健康建築規格」。Fitwel亞洲區技術委員黃家明博士亦指出：「Fitwel三星認證的挑戰很大，目前全球尚未有任何集合住宅取得這樣的殊榮，和璟建設願意擔負起如此重責大任，成為台灣建築產業的領頭羊，率先在『灣岸Villa』這個建案上落實Fitwel健康建築的相關策略，並宣示朝Fitwel最高等級的三顆星認證目標發展，足見吳森基董事長對於『灣岸Villa』的自信與期許。」相信在和築開發．和璟建設的努力下，全球首座Fitwel最高認證3星健康建築，定將在台灣面世。

灣岸Villa同步國際前進未來

和璟建設承襲和築開發以「會呼吸的房子」宗旨打造『灣岸Villa』健康好宅，運用環境微氣候結合建築規劃，形成建築空間天然的正負壓氣流循環系統，確保房子能順暢的「呼氣」與「排氣」，房子本身具備健康的呼吸系統，如同人體的自我免疫力；並在療癒系建築的基礎概念上，汲取和築開發16年來的研發精髓，伴隨科技與時俱進的提升，在打造健康住宅上不斷精進: 以嚴選親水擁綠的能量基地、架設氣象站規劃微氣候建築、低建蔽高綠覆率生態造園、並高規格採用日本TOSTEM氣密窗專利透氣板結合歐洲進口防霾透氣紗窗、台達電24HR正負壓新風系統、當層當戶排氣等6大步驟超前部署，推出領先全台的首座全方位抗PM2.5健康宅『灣岸Villa』，賦予住戶能寵愛身心靈的健康居所。和築開發．和璟建設董事長吳森基表示: 「『灣岸Villa』不止獨步於領先全台，更決心要與全球頂尖健康宅並駕齊驅，率先申請Fitwel國際健康建築認證，要讓全球看見台灣建築的不凡」。

Fitwel 3星認證世界一流健康的家！即將誕生

『灣岸Villa』真金不畏火煉，主動簽約認證Fitwel健康建築，在規劃上無論是在於健康室內空氣品質、倡導運動樂活生活風格、安全與安心的全齡居住環境、提倡社區健康飲食、空間美學療癒心靈等評比上，皆於七大核心認證項目上獲得極高積分評等，可謂坐二望三的三星準候選建築。目前更積極在防疫細節上優化，力求成為全球首座的Fitwel 國際認證3星健康住宅，為住戶凝聚充滿生活幸福感的健康社區，為台灣獻上一座世界級健康建築！

(中時電子報)