美股從3月低點開始逐步反彈，昨(14日)更在銀行類股與能源類股助攻下，硬是從大跌拉到收漲3百多點，股市是否真能就此一掃陰霾？市場策略師表示，市場對疫情帶來的衝擊過於樂觀，企業復甦將會比許多人預期的更長，我們認為，企業今年獲利恐將下降3至5成。

CNBC報導，Absolute Strategy Research投資策略師Ian Harnett指出，市場對疫情帶來的衝擊過於樂觀，2008年金融危機時，企業花了2年的時間才從蕭條中恢復過來，因此，我們認為這次復甦的時間將比許多人預期得更久，Harnett進一步預期企業今年的獲利將下降3至5成。

由於疫情讓人無法預測，已經有許多美國公司不提供財測，包括蘋果、英特爾、百事可樂等，標普500指數中，僅有1/5的公司提供下季財報預測，這都顯見疫情的影響高於市場預期。

Harnett認為，疫情將對企業獲利產生兩年的衝擊，現在只是市場還未反應，在此之下，他也警告，投資人若希望標普500指數明年收益將增長2成以上，將是「不切實際的」。

從美股反彈以來，Harnett並不是第一位唱衰的分析師，WisdomTree研究副總監Mobeen Tahir於13日提到，股市已經與現實經濟完全脫鉤。同時，加拿大皇家銀行投資策略主管Frederique Carrier也曾警告，至少至2022年初，美國經濟都不會回到疫情爆發前水平。

(中時電子報)