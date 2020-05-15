和大工業原以加工各式機械、機車及農機的齒輪零件起家，董事長沈國榮接手後，進攻汽車市場，目前已是台灣最大、全球第三大車用傳動零組件供應商，更獨家供應全球最大電動車商特斯拉變速齒輪箱零件，沈國榮說，未來將在大埔美二期園區成立齒輪博物館及研究中心，將展示從過去到現在的齒輪演進，也會找來國內外專家帶領7大研究所，預計2023年開工。

沈國榮表示，和大目前正在規畫臺灣第一所齒輪博物館，占地1萬4千坪土地，將投入80億元預算，希望將和大60多年來深耕臺灣的成績，包含齒輪、機械設備、手工工具以及和大如何成為全球第三大的傳動齒輪供應商等一同展出。

為何選擇大埔美，沈國榮說，大埔美地理位置好，鄰近高速公路、附近大學林立，對於高階產能有相當大的幫助，嘉義的人文風情也很好，未來除博物館外，還要籌設7個研究中心，包括傳動軸、材料、工具機加工研磨等，沈強調，2026到2028年將會是燃油車跟電動車的黃金交叉，屆時博物管跟研究中心可發揮很大的功能。

嘉義縣政府經發處指出，大埔美精密機械園區目前總進駐廠商共有115家，其中已有80家開始生產營運，其餘廠商均以進入興工階段。未來將結合航太研發基地計畫落腳民雄鄉，並與民雄、頭橋、嘉太等工業區打造智慧機械、機器人、線性滑軌相關產業的供應鏈；也期盼透過大量的技術進駐、移轉，能提升嘉義企業技術。

(中時 )