百德機械今年上半年訂單滿載，卻受新冠肺炎疫情而導致歐美封城，無法交機，加上航空業巨擘波音也向美國政府申請紓困及裁員，影響到下游供應鏈，致使百德去年11月併購的美國WINBRO營運也受影響，百德第一季母公司接近損平，但受WINBRO拖累，每股虧損1.65元。

百德指出，百德第一季合併營收從去年3.59元增加至4.9億元，營收年成長36.41％，但費用卻是倍增，造成百德本業虧損0.77億元，稅前虧損0.91億元，本期淨損0.75億元，每股虧損達1.65元。

(工商 )