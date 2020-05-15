百德機械第一季每股虧損1.65元 17:382020/05/15 工商 沈美幸 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 百德機械今年上半年訂單滿載，卻受新冠肺炎疫情而導致歐美封城，無法交機，加上航空業巨擘波音也向美國政府申請紓困及裁員，影響到下游供應鏈，致使百德去年11月併購的美國WINBRO營運也受影響，百德第一季母公司接近損平，但受WINBRO拖累，每股虧損1.65元。 百德指出，百德第一季合併營收從去年3.59元增加至4.9億元，營收年成長36.41％，但費用卻是倍增，造成百德本業虧損0.77億元，稅前虧損0.91億元，本期淨損0.75億元，每股虧損達1.65元。 (工商 ) #百德 #第一季 #百德機械 #每股虧損 #WI 也許您會感興趣 推薦閱讀 撼訊月營收跌幅收斂，首季每股虧損0.69元 15:112020/05/11 財經 《業績-其他》東哥遊艇Q1每股虧損0.49元 08:192020/05/12 財經 《業績-鋼鐵》運錩Q1每股虧損0.56元 去年度擬配息0.5元 10:342020/05/12 財經 馬光Q1轉虧為盈 盛弘醫藥每股虧損0.38元 17:462020/05/12 財經 宏達電首季虧損收斂 每股虧損2.05元 18:392020/05/12 財經 久陽第一季營收2.24億元 每股虧損0.89元 18:392020/05/12 財經 年興Q1每股虧損1.17元 04:102020/05/13 證券．權證 力達-KY首季每股虧損0.34元 上市以來首見 09:102020/05/13 財經 中華化Q1每股虧損1.12元 東鹼獲利衰退50％ 15:432020/05/13 財經 《業績-生醫》疫情影響出貨 皇將首季每股虧損0.39元 08:022020/05/14 財經 財經熱門新聞 庫克揮大刀 老謝：台灣百億神秘富豪慘了 - 財經 散戶炒這檔死很慘…4天利息比地下錢莊還狠 - 財經 經濟大蕭條恐來襲？專家曝兩樣保命符 - 財經 台積電赴美贏過鴻海！美媒驚爆內幕 - 財經 張忠謀1句神預言 料中台積電亂世命運… - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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