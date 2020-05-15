近期因疫情影響，餐飲業營收持續衰退，台北市政府與愛金卡公司（icash2.0）及中華電信合作「台北美食不斷送」活動，2020年5月15日至2020年6月15日於icash2.0官網登錄活動，活動期間持登錄之icash2.0（含聯名卡）至台北市指定餐飲通路以icash功能消費，累積滿500元最高享20％回饋（以3萬點OPEN POINT贈送，每卡限領1次，總贈點上限1,800萬點），消費不限金額還可抽台北市政府所提供之10萬元郵政禮券。台北市指定餐飲通路及登錄詳見icash官網。

若是中華電信Hami Pay手機icash2.0用戶，2020年6月30日前除了每筆乘車、消費贈送100點OPEN POINT（每門號每月上限3萬點），「台北美食不斷送」活動期間至台北市指定餐飲通路消費，單筆滿100元再贈送20％ Hami Point回饋（Hami Point 20點，優惠限前1,500名，每門號限領1次），還有機會將iPad Air等大獎帶回家（iPad air 64G Wifi版1名、米家掃地機器人1名、7-11 100元商品券50名），活動細節詳見中華電信官網。更多「台北美食不斷送」活動辦法及獎項可追蹤「台北市商業處-我是商Ya人」Facebook粉絲團。

(工商 )