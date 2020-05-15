不敵疫情干擾，客戶要求遞延交貨，加上油價下跌，讓部分產品價格下跌，遠東新(1402)、新纖(1409)首季獲利衰退，幅度都超過25%；市場指出，進入第二季瓶用酯粒旺季，遠東新、新纖營運應可回溫，預期在全球疫情趨緩後，下半年可望逐步恢復成長軌道。

遠東新第一季的稅後淨利15.03億元，年衰退25.43%，EPS 0.30元。新纖首季的稅後盈餘8857萬元，年減72.49%，EPS 0.05元。

全球服飾消費市場因新冠肺炎疫情而陷入低迷，服飾廠對供應鏈要求遞延出貨，因此造成國內紡纖產業營運斷鏈，出貨減少、營收衰退，遠東新、新纖首季的合併營收年減幅度都在2位數。

除此之外，全球油價崩盤，造成紡纖上游原料石化產品價格隨著下跌，因此，遠東新、新纖部分產品的價格也連動降價，造成獲利能力下滑。

紡纖業者指出，全球服飾主要消費市場還是在歐美地區，今年疫情已讓品牌服飾實體連鎖店面關門，更讓東奧、國際賽事停擺，都造成品牌服飾廠銷售急凍，為消化庫存，直接的動作就是向供應鏈砍單、延單。

因此，法人表示，國內紡纖產業的景氣要恢復，一定要等到歐美各城市解封，品牌服飾實體通路據點開始銷售後，才能真正讓國內紡纖產業及供應鏈恢復生機。

(工商 )