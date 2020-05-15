台灣大哥大董事長蔡明忠15日表示， 台灣市場這麼小，五家電信公司還在殺得頭破血流，從社會資源及國家資源來看，不是各界所樂見的，所以，不應該只有開放5G共頻共網，4G及3G更需要共頻共網。

蔡明忠並建議，四家電信公司的四條3G網路，應該交由一家電信公司經營、留一條3G網路、各業者共組一個3G平台最好，希望下一屆NCC可以做出更偉大的決策 。

蔡明忠15日出席由國研院主辦的「AI國家隊三年有成 強棒出擊」記者會，會後接受媒體採訪時表示，後疫情時代，可以預見5G應用將蓬勃發展，台灣大哥大未來一定會加速5G應用。

至於與同業合作部分，他說，台灣這麼小市場，5家電信公司（資費）還在殺得頭破血流，當然消費者可以得利是很好，但從社會及國家資源 來看，蔡明忠說，他一向主張不只5G，3G到了5G根本無法做什麼，台灣在2G時代已樹立很好典範，把3條2G網路關掉， 節約了用電量0.15％，這是沒有對外宣揚的世界第一的成果。

他說，政府應考慮，未來要砸大錢在5G，這時候更應該趕快推 動3G共同成立一個平台，畢竟3G已經沒有戰可以打了，遲早要退場，為何不趕快推動一個共用平台，甚至3G網路合併。

媒體問，如果留一條3G網路，是否中華電信最適合？蔡明忠說， 保留中華電信3G網路不反對， 政府之前也考慮過由中華電承擔所有業者3G網路後續維運，但最後無疾而終，蔡明忠說，希望下一屆NCC委員做出更偉大的決策。

蔡明忠強調，整個電信業的競爭心態，應該要往前看，不要再停留在肉博戰。

(工商 )