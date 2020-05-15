大陸與韓國已達成協議，商務人員相互免隔離，商總理事長賴正鎰強烈呼籲政府與台灣距離最近、經貿往來最密切的大陸與香港溝通，對兩岸經貿人士往來解禁，相互免隔離，不過，工商協進會理事長林伯豐雖然不反對若解禁兩岸優先，但面對多變的疫情與病毒，他個人是「還是保守一點為上策。」

因疫情工商企業界幾乎都「困」在國內，眼見疫情漸趨緩和，疫情中心也逐步放寬社交活動的禁令，並打算對經貿往來逐步解禁，賴正鎰因此建議，在經貿往來解禁上應以與我往來最密切、距離也最近的大陸與香港開始，尤其兩岸應先解禁。

他坦言，對大陸有投資的台商而言，因疫情而無法「登陸」，一旦「登陸」前後隔離近月，「實在讓人吃不消」，因此盼兩岸也能像大陸與韓國一樣能夠達成經貿往來的企業人士可相互免隔離的溝通與協商，若兩岸經貿往來能夠相互免隔離，對回復供應鏈與加速拚經濟都能有助益。

林伯豐也坦言，因疫情放緩，公司內部不少主管都要公司先解禁讓他們返回大陸的工作崗位，顯示應有不少台商也是持著同樣的心情，因此，若兩岸經貿往來可以解禁，並且能相互免隔離，確實是有利於疫情過後的經濟復原。

但是，他也不諱言，面對多變的疫情與病毒，雖然公司內部不少主管都想要重返大陸的工作崗位，他個人還是覺得保守一點為上策，至少要再觀察1、2個月為宜。

(工商 )