總統教育獎日前得獎名單出爐，台東縣唯一獲選的是國立台東大學附設體育中學三年級學生林崇佑，他從小由阿公阿嬤帶大，靠阿嬤包檳榔扶養他和妹妹長大，對於未來相當有計畫的他，表示，「希望未來能有更好的成績前進奧運的大舞台。」

去年擊敗日本選手，創下台灣於世青少柔道首奪金的柔道小將林崇佑是這次總統教育獎得主，他從小阿嬤帶大、經常睡在宿舍或柔道館，練習相當認真，對柔道全神投入，也終於有了回報。

體中校長林鴻源說，阿美族孩子林崇佑，父母親在他幼稚園時離婚，他從小由阿公阿嬤帶大，崇佑家境不佳，大部分時間住在學校宿舍或柔道場，對於柔道他相當認真上進且自律，擁有許多好成績。

林崇佑去年獲選國手，接連拿下世界中學運動會金牌、亞太青少年柔道公開賽銀牌、世界青少年柔道公開賽金牌，再柔道界擁有不小的名氣，是柔道界的明日之星。

林崇佑說，雖然練習很累很辛苦，但他喜歡柔道的心不減，希望未來能有更好的成績前進奧運殿堂，最後想當個柔道教練，除有穩定的收入可以減少阿嬤的經濟壓力外，也希望能透過自身力量來回饋大眾。

(中時 )