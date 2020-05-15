台積電今（15）日宣布將赴美設廠，科技部長陳良基在記者會後接受媒體聯訪時表示，他就任時，盡洪荒之力把台積電留在台灣，但我國天然資源有限，難把全球半導體製造市場都吃下來，台積電此舉目的是將產值高的前瞻技術留在台灣，能量產的部分則是移往市場端，是合理之舉。

陳良基提到，3年多前就任科技部長職務時，首要之務便是盡洪荒之力把台積電留在台灣。台積電三奈米廠動工，五奈米量產，現在選擇移往美國的則是五奈米廠，此舉等於是把最重要的研發留在台灣發展。

陳良基也提到，台灣的自然資源有限，不可能負荷全世界的半導體製造市場，因此台積電廠商在全球布局，把研發、量產做適當調整，移往接近市場，從產業布局角度來看相當合理，也能產生互補性。

論及台灣半導體發展，陳良基也提到，環境必須要持續跟進，不過產業發展最重要的還是人才培育，因為人才才是一切的根本。

(旺報 )