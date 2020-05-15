推特一名網友分享一張舊照片，說「我不用說他是誰，你們看就知道了」，沒想到大票網友秒認出本尊。(圖/ 摘自推特)

南韓許多藝人為了讓自己變美變帥氣，會選擇整形讓自己外貌更加分，但有些人根本不需要，一看童年照就知道是「純天然」。近期推特瘋傳一張男星童年照，沒想到大票網友秒認出本尊，紛紛驚呼「超大咖」、「根本一模一樣」。

13日推特一名網友分享一張舊照片，畫面中是兩個留著馬桶蓋髮型的小男孩，一個穿著灰色T恤，另一個穿著牛仔吊帶褲，依偎在一起看起來感情很好；但原PO說「我不用說他是誰，你們看就知道了」，大票網友瞬間認出穿灰T的小男生，就是JYP娛樂老闆朴軫永，「太像了吧」、「五官超好認」、「這就是老在等嗎？」、「像到我看了超怕」。

朴軫永從1994年出道，25歲那年就創辦「泰宏企劃股份有限公司」（後改名為JYP娛樂），至今培養許多偶像團體，像是目前高人氣的TWICE、GOT7、ITZY、Stray Kids，還有紅遍全球但已解散的Wonder Girls和missA，旗下還有2PM、2AM、BOY STORY等；JYP娛樂更是與SM娛樂、YG娛樂，被視為南韓三大經紀公司。

(中時電子報)