防範汛期 桃園八德自主防救災演練 18:322020/05/15 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市八德區長邱瑞朝（左）穿上青蛙裝下水道參與演練。（區公所提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市八德區長邱瑞朝（中）穿上青蛙裝下水道參與演練。（區公所提供／賴佑維桃園傳真） 汛期即將來臨，桃園市八德區公所針對八德區廣興五街及建德路口舉辦自主防救災演練，區長邱瑞朝也穿上青蛙裝下水道查看，希望提升公所應變能力。 八德區公所演練項目中，包含「移動式抽水機預佈及抽水」、「雨水下水道侷限作業」、「地下道封路」、「防汛沙包發放」進行防災演練。 邱瑞朝表示，防汛期間緊急應變措施，平時就應多加演練，透過演練，可以了解計畫的措施是否可行，才能夠在災害時順利發揮其功用。他說，透過實地操作，熟練各種搶災技能，在第一時間有效應變，以提升公所災防應變能力。 (中時 ) #八德 #能力 #公所 #措施 #提升 也許您會感興趣 推薦閱讀 單親媽領到紓困金「兒子學費終有著落」 15:512020/05/11 生活 紓困之亂 他投資超過2千萬也來請紓困 16:292020/05/11 生活 苗栗市路燈認養開跑 500元一起點亮回家的路 18:552020/05/11 生活 紓困補助潮州公所設抽號機 東港漁會搭篷架 19:352020/05/11 生活 加碼紓困之亂 彰化基層公所壓力瀕爆鍋 19:382020/05/11 生活 獨家》疫情影響叫不到零件 板橋遊龍天橋恐停擺 22:032020/05/11 生活 新北速審！侯友宜：公所連夜加班多日 今有望發超過420件 10:422020/05/12 政治 獨家》失業1年無法申請紓困金 男打爆公所壓克力 13:022020/05/12 社會 頭屋扎根客家文化 3校獲經費推動客語教育 16:162020/05/13 生活 北市減租等6項紓困 延至8月底 04:102020/05/15 生活新聞 熱門新聞 韓國瑜對罷韓正式表態！眼泛淚：6月6日拜託.... - 政治 高市民爆罷韓現況：周遭人變了 陳揮文嚇一跳 - 政治 顧立雄接掌國安會？起底他背景驚人！ - 政治 娛樂8點半》爆紅童星傳死訊多年 為什麼消失內幕曝光 - 娛樂 韓粉注意！罷韓該去投票？王淺秋8字回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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