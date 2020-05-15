桃園市八德區長邱瑞朝（中）穿上青蛙裝下水道參與演練。（區公所提供／賴佑維桃園傳真）

汛期即將來臨，桃園市八德區公所針對八德區廣興五街及建德路口舉辦自主防救災演練，區長邱瑞朝也穿上青蛙裝下水道查看，希望提升公所應變能力。

八德區公所演練項目中，包含「移動式抽水機預佈及抽水」、「雨水下水道侷限作業」、「地下道封路」、「防汛沙包發放」進行防災演練。

邱瑞朝表示，防汛期間緊急應變措施，平時就應多加演練，透過演練，可以了解計畫的措施是否可行，才能夠在災害時順利發揮其功用。他說，透過實地操作，熟練各種搶災技能，在第一時間有效應變，以提升公所災防應變能力。

(中時 )