美國總統川普昨天揚言可以全面切斷美中關係，並稱這樣可以節省5000億美元。大陸外交部今日例行記者會上，有記者就此事提問稱，發言人趙立堅回應指出，「當前中美雙方應該繼續加強抗疫合作，盡快戰勝疫情，救治病人，恢復經濟和生產，但這也需要美方同中方相向而行。」

不過，大陸環時總編輯胡錫進14日晚間微博發文譏稱，就是這位總統不久前在記者會上建議新冠肺炎患者注射消毒水來殺死身體裡的病毒；再聽川普說要切斷與中國的整個關係，就不會吃驚了。

環時今天社評再抨擊指，川普是第一位說出要切斷同中國整個關係的美國領導人，他的這一表述可以說在美國的鷹派言論中也走到了前頭......這樣的瘋狂首先出自中國崛起帶給美國的長期焦慮，也出自美中抗疫巨大差距讓一些華盛頓精英難以抑制的妒忌和驚慌，最後它是大選即將到來的直接結果。

社評強調，中國無需被美國政府的威脅嚇住。保持中美交往是惠及雙方的，不是美方對中國的施捨。

(中時電子報)