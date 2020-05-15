台南市1名50多歲男子7日向北區區公所申請，自稱每天發傳單工作受疫情影響，申請領1萬元的政府紓困金，經查證竟發現他不僅存款達400萬元，還有房屋、土地各一筆，另投資22家不同股票公司，共有151筆面值的股票，光股利就有22萬，近日將他申請案退件。

因應新冠肺炎疫情影響社會基層民眾生活，政府發放紓困金作業有排富條款，卻有民眾扮窮仍試圖闖關。

台南市北區1名50多歲男子，7日帶著僅有幾萬元的存摺，向區公所掛件申請紓困案，他在切結書上自稱是發傳單工人，工作受疫情影響，請求紓困。

因為該男申請資料不完備，公所基層人員調閱他的財稅資料再查證，竟發現他另外的銀行戶頭內，除擁有400多萬存款，還投資22家不同公司股票，面值共151筆，約500多萬，光股利就有22萬元，且獨自居住未撫養家人。

該男子擁有的財產與紓困對象條件明顯落差，北區區公所審查後將他的申請案退件處理。

北區區公所主秘蔡佳甫表示，紓困金有排富條款，是為了照顧生計真正受影響者，希望民眾符合紓困要件再來申請，不要看到有錢就來扮窮申請，會造成行政作業負擔，也拖慢真正需要紓困者的申請速度。

台南市社會局統計，截至15日下午4時，台南市各區公所回報急難紓困受理案件數2萬4013件，已核定通過3519件，累計核定金額4202萬元。

(中時 )