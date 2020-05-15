中原大學副教授招明威於3月線上遠距課程中，針對特定學生有歧視性言論，包括「毒奶粉….對岸….就是在講你們….對！你們吃的三聚氰胺很多！」、「武漢肺炎只死1萬多人？怎麼可能！就是在講你們」等內容。

學生不滿遭辱，3月26日向學校投訴，校方開始和招明威溝通，要求招明威就學生投訴內容向學生說明。然而，在4月10日招明威上課回應此事時，只刻意強調「我是中華民國台灣的教授」，試圖模糊焦點，並要學生「寫信要謹慎，不要恐嚇」。

校方於3至4月期間多次，多與招明威討論上課內容，建議招明威就學生投訴內容做出回應。但在5月分時招明威卻與立委何志偉召開記者會，以片面錄音黨指中原大學「禁止老師在課堂上講中華民國」，且對學生指控避而不談。

而校方不甘校譽遭辱，近期也對全案展開要調查，檢視招明威先前上課內容，並公布完整錄音黨內容，駁斥招明威「禁止老師在課堂上講中華民國」言論。

校方最後也重申，從來都沒有禁止老師在課堂上提及中華民國，在教育上，中原大學是以營造友善校園為教育使命，保障任何國家或地區學生的受教權，彼此尊重各個學生。

(中時 )