台積電15日對外說明，為強化全球布局，並維繫市場領先地位，規畫赴美國亞利桑那州建造晶片廠，斥資美金120億元建置5奈米晶片廠及月產能為2萬片晶圓，這是為強化全球布局，鞏固客戶關係所做出專業考量。

經濟部工業局表示，台積電赴美投資是商業決定，經濟部樂觀其成。工業局說，台灣擁有全球最完整的半導體產業聚落，半導體將會扮演關鍵角色，推動台灣經濟發展，並延攬與培育半導體專業人才、創造更多就業機會，使台灣成為全球半導體產業重鎮，帶動整體高科技產業的發展。

工業局指出，台積電持續深耕台灣與擴大投資，目前台積電在台灣的產能達其全球總產能的90％。台積電在台設立5奈米廠已在今年上半年量產，且將持續在台興建5奈米暨以下製程廠，其投資總額超過新台幣1.2兆元，而最先進的3奈米製程更將領先全球競爭對手，預計於2022年量產。不論是研發中心或是產能設置，都仍是以台灣本地為主，在在顯示台灣仍為台積電技術與產能的配置重心，展現台積電根留台灣與擴大投資的決心。

(工商 )