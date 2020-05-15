台鐵局附業營運中心總經理林佩君15日表示，疫情趨緩，台鐵便當銷售已有回溫，5月以台北為例，每日可賣出6千個，恢復過去高峰的一半水準。另外，去年底完成設計的台鐵美學「鳴日號」，橘黑色外觀引起高度討論，林佩君透露，「鳴日號」將可望於年底投入鐵道旅遊的營運。

台鐵局附業營運中心於2019年4月成立，有三大業務項目，第一是負責台鐵便當的食安管控、營運銷售。第二是鐵道觀光的政策規畫與推廣。第三則是台鐵夢工廠的品牌與文創商品推廣。

林佩君今天召開記者會說明2019年度的四大成果，首先是完成環島供應鏈，包含台鐵便當餐旅所、台鐵夢工廠（專售文創商品）等，在全台北、中、南、東四區均完成供應鏈建置，餐旅所的部分也全數通過HACCP（食品安全管制系統）系統準則。

第二，台鐵列車導入行動POS機台，便於即時銷售、即時掌握業績資訊，透過後續數據分析，將有助於分析消費族群喜好。第三，台鐵局有設置「台鐵夢工廠」數位商城，林佩君說，已獲得外部顧問協助，從介面設計、精準搜尋、數據管理等都加以強化，另外，也將加強金流及物流的結合，例如未來不排除導入下單後超商「貨到付款」服務。

第四，在「台鐵便當」的品牌延伸方面，林佩君表示，每年舉辦的「鐵路便當節」，是台鐵局與國際交流的平台，考量目前疫情趨緩，今年11月有機會如期舉辦，不過舉辦方向改變，將搭配旅遊振興政策，以在地食材、結合鐵道旅遊進行。

換言之，今年的鐵路便當節將以車站為據點，結合周邊商家帶動國內旅遊。例如以集集小鎮來說，結合當地食材製作成「集集版便當」，並和地方政府與公協會合作，推廣「食材＋旅行」。

至於每年都會邀請日本等各國鐵路機構參展，林佩君表示，據了解，國外鐵道業者陸續反映由於疫情未趨緩，因此參展機旅恐不大。

在鐵道旅遊方面，林佩君說，「鳴日號」列車年底將投入鐵道旅遊，政策方向是越多旅行社參加越好，操作方式類似高鐵假期，任一得標團隊，都要開放讓「所有願意包裝鳴日號行程的旅行社」進行販售，行程可能是兩天一夜、三天兩夜，過夜則以落地旅館住宿為主。

此外，日前交通部長林佳龍宣布將導入「藍皮解憂號」、「海風號」、「山嵐號」以及鑽石級的臥鋪列車，投入鐵道旅遊。林佩君表示，四種列車希望全數於2024年前全數上線。在藍皮解憂號方面，明年有機會在南迴鐵路運行，至於「山嵐號」規畫走花東縱谷、「海風號」規劃走西部海線，分別看山景、海景，搭配山與海的美味餐點，打造出一天的台鐵輕旅行體驗。

至於頂級版的鑽石級的臥鋪列車，林佩君說，將採購新車打造豪華客房，供旅客在行駛的列車上過夜，甚至是躺著透過天窗，在星空下入睡，可能設計為類似七天六夜行程，旅途也會納入「落地旅宿、在地體驗」的規劃。

(工商 )