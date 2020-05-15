二極體廠虹揚-KY(6573)(虹揚發展科技)受到新冠肺炎疫情影響，虹揚-KY第1季稅後虧損為5215萬元，單季每股淨損為0.77元，不過，大陸各地生產逐漸恢復正常，虹揚-KY自結4月合併營收1.31億元，虹揚-KY發言人程御峰表示，第2季業績將優於第1季，若疫情獲得控制，公司將努力達成損益兩平。

新冠肺炎疫情全球延燒，致使二極體產業客戶訂單呈現不穩定狀態，加上大陸地區農曆年延後復工，虹揚-KY第1季業績受到影響，第1季合併營收為3.06億元，營業毛利為828萬元，單季合併毛利率為2.7%，稅後虧損為5215萬元，單季每股淨損為0.77元。

大陸在疫情獲得控制後，各地加速復工，虹揚-KY揚州廠生產逐步恢復正常，讓虹揚-KY營收自3月起回穩，4月合併營收為1.31億元，略優於3月，但年減13.6%，累計前4月合併營收為4.37億元。

程御峰表示，由於國際疫情仍相當嚴峻，導致許多國際客戶訂單往後遞延出貨，目前看來，二極體產業的需求仍在，但因為世界各地物流限制、疫情封城或經濟停擺，對公司營運仍有相當明顯的影響，公司除盡量滿足當前客戶的需求，也將持續在不同的市場佈局，開拓其他客源，預估第2季業績將優於第1季，若疫情獲得控制，公司將努力達成損益兩平。

(時報資訊)