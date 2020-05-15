永豐餘（1907）今日舉行線上法說會，展望第二季營運，由於全球各地經濟活動尚未完全復甦，訂單能見度尚不明朗，將嚴控經營風險、致力穩健經營。同時，董事會決議推動永豐餘消費品實業、永豐餘工業用紙IPO上市計畫，並陸續將經營成熟的子公司上市。

永豐餘表示，新冠肺炎疫情蔓延全球，首季營收受中國大陸延後開工、全球市場需求減緩影響而下滑，但長期多元投資組合效益顯現，以及服務客戶及產業面向廣泛，在消費品業務強勁成長、工紙紙器獲急單需求持穩下，使本業及整體獲利仍逆勢成長。

展望第二季，由於全球疫情態勢仍嚴峻，受全球各地經濟活動尚未完全復甦影響，永豐餘坦言訂單能見度仍不明朗，對此將嚴謹控制經營風險，督促各事業以穩健經營的核心思維，展現最大的行動力與韌性。

同時，繼2017年申豐特用應材上市、2019年通過永道射頻技術在中國大陸申請上市案後，永豐餘董事會12日通過永豐餘消費品實業及永豐餘工業用紙的預備上市計畫，將在6月22日股東會提請全體股東支持。

永豐餘發言人殷國堂表示，投控公司培育子公司營運發展，隨著經營狀態漸趨成熟，透過釋股規畫上市，可回收部分資金、再投入培育新事業。同時，子公司上市後有更多元的籌資管道，發展不再只能仰賴母公司資金挹注，可使投控母體及子公司營運更健康。

永豐餘表示，將陸續推動經營已成熟的子公司規畫上市，透過多元籌資管道支持各子公司加速轉型成長。隨著子公司上市、回收資金，實現長期投資利益，並活化資金配置，重新投入培育新事業，以提升整體投控經營績效，持續創造股東合理投資價值。

(時報資訊)