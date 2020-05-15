中信金(2891)旗下中信銀攜手Yahoo奇摩打造多元生活場景金融服務，首波於「Yahoo奇摩理財」頻道新增基金導流申購功能，同時在「Yahoo奇摩房地產」頻道推出房貸試算工具，透過平台服務串聯，讓金融服務不再侷限於銀行通路，滿足民眾在各生活場景中的金融服務需求。中國信託銀行表示，Yahoo奇摩各頻道內容完整，涵蓋民眾多元生活場景，藉由與Yahoo奇摩合作各類服務串接，能觸及更大用戶市場。

中信銀為找出最適合客戶在Yahoo奇摩各頻道場景的介接模式，中信銀行組成跨部門團隊，第一階段從客戶體驗著手，以Yahoo奇摩各頻道用戶需求角度思考，把中信銀行既有金融服務融入各頻道生活場景中。第二階段將為Yahoo奇摩之用戶量身打造金融商品及服務，預計今年下半年陸續上線。

根據Yahoo奇摩調查，「Yahoo奇摩理財」頻道之基金族群年齡分布以35至54歲用戶最多(占49%)，平均每人造訪的基金數為5.6支。透過「Yahoo奇摩理財」頻道的基金導流申購功能，持有中國信託網路銀行存款帳戶之客戶，可在登入該行網路銀行情況下，於「Yahoo奇摩理財」頻道按下「基金申購」，即可直接帶入中信銀行網路銀行快速下單，購買於中信銀行上架的基金產品，讓客戶在瀏覽市場資訊或基金表現時能即時投資，避免客戶看到想申購之基金標的，還得至其他下單平台網站重新搜尋該基金名稱，而錯失投資時機。

針對「Yahoo奇摩房地產」頻道用戶，中信銀行則於該頻道首頁提供房貸試算工具，用戶可依房屋特徵、周遭環境及政府公開資訊等內容，透過大數據分析做為估價參考，客戶亦可輸入財務資訊狀況含自備款、每月收入開銷與預計貸款年限，來評估適合自己的房屋價格。

(時報資訊)