香港一名「反送中」運動示威者在法院承認參與暴動罪，並於今天被判囚4年，是否會繼續上訴仍待定，這是「反送中」發生以來，首名承認暴動罪並被判刑的示威者。

據商業電台報導，被告為名叫冼嘉豪的21歲男性救生員，在2019年6月12日港島金鐘立法會大樓外「反送中」示威衝突期間被捕。

報導稱，冼嘉豪此前已在區域法院承認暴動罪，香港法官胡雅文宣判時指出，相信被告真誠悔意，但控罪相當嚴重，以6年監禁作量刑起點，已因被告認罪而予以扣減刑期。

(旺報 )