首名反送中示威者認罪 暴動罪關4年 17:582020/05/15 旺報 張國威 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 香港反送中運動。本報系資料照片 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 香港一名「反送中」運動示威者在法院承認參與暴動罪，並於今天被判囚4年，是否會繼續上訴仍待定，這是「反送中」發生以來，首名承認暴動罪並被判刑的示威者。 據商業電台報導，被告為名叫冼嘉豪的21歲男性救生員，在2019年6月12日港島金鐘立法會大樓外「反送中」示威衝突期間被捕。 報導稱，冼嘉豪此前已在區域法院承認暴動罪，香港法官胡雅文宣判時指出，相信被告真誠悔意，但控罪相當嚴重，以6年監禁作量刑起點，已因被告認罪而予以扣減刑期。 (旺報 ) #示威 #反送中 #被告 #判刑 #報導 也許您會感興趣 推薦閱讀 港警車又遭砸 反逃犯條例再起？ 10:532020/05/11 兩岸 元祖少東存摺遭盜領610萬 前妻判刑8月定讞 11:022020/05/11 社會 出暗招「斧刃腳」 踢斷師兄左腳 判刑6月定讞 14:152020/05/11 社會 疫情封鎖下波蘭大選如期舉行 創「0」投票掛蛋紀錄 17:462020/05/11 國際 敦睦艦隊曾與南海國家海上對抗操演？海軍否認 09:212020/05/12 軍事 菲律賓長人攜手全美第一高中生！加入發展聯盟曝光千萬年薪 11:492020/05/12 體育 組民共平台恢復兩岸溝通？府斥不實報導 14:512020/05/12 政治 陸人「假結婚、真打工」 移民署敲碎淘金夢 20:172020/05/13 生活 跨年夜淫男掏「槍」堵嘴妙齡女 怪她沒有「咬緊牙關」 23:302020/05/13 社會 IS復出？槍手闖產房濫殺嬰兒孕婦 至少24死 10:482020/05/14 國際 兩岸熱門新聞 古人吃飯留下一錠銀子就走 店小二為何不攔？ - 兩岸 - 旺報 為什麼中國殭屍總是穿著清朝服裝？原因竟然是… - 兩岸 - 旺報 川普揚言切斷美中關係 大陸冷處理：盡快戰勝疫情 - 兩岸 環時社評：川普在錯誤時間對陸發錯誤威脅 - 兩岸 震撼考古界！四川成都發現6000座古墓群 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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