因高市警方用心護民而又再次讓失智老人找到回家的路，高市警三民二分局民族路派出所員警日前簽巡時，發現１名曾姓老婦人獨自坐在路旁，員警擔心她的安危便主動上前詢問，沒想到曾婦原來患有失智症走失，所幸警方迅速通知家屬才順利將曾婦帶回家。

日前警員連偉翔、黃柏綸於轄內簽巡時，在延吉街1巷看見曾婦獨自坐在路旁，主動上前協助並盤問身分，但曾婦無法清楚表達住家所在地和身分，警員靈機一動利用社群軟體，發現曾婦就是當日上午運動失蹤的老人，急忙將曾婦帶回所裡並通知家屬，見曾婦在外一天且天氣炎熱，警方便提供曾婦杯水解渴，不久後家屬迅速至所並不斷感謝警方協助，兒子曾先生表示，媽媽失蹤，全家心急如焚，找了一天未果，卻毫無辦法，直到接到警方電話，才放下心中大石立刻趕至派出所，曾婦女兒也母親相擁而泣，向警方表達感激之意。

高市警三民二分局警方呼籲，家屬可替家中長者申請「防走失安心手鍊」，市府社會局提供給本市曾罹患失智症、智能障礙、精神異常及常有走失傾向或曾走失者的市民，憑據相關證明並備妥個人證件便能申請，隨時配戴於手上以預防；家中長輩如高齡且有失智情形，應避免讓其獨自出門，且須在身上放置證件或手機，若失去聯絡也不要慌張，可向警方報案由警方協尋。

(中時 )