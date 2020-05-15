雲林縣虎尾鎮農會20多年來加總負債3億元，現任總幹事黃鈺惠上任短短3年餘，勵精圖治，大力革新，放下身段進工廠揀選花生、包粽子等，衝第一線帶頭做，終轉虧為盈，並善盡社會責任，力推安全農業，助益農民增加收入，獲得全國農金獎最高榮譽的營運卓越獎。

黃鈺惠節流從自己做起，精減司機及祕書，以她的私人房車充作公務車，並不惜放下身段 ，「校長兼撞鐘」到生產第一線和同仁共同揀土豆、包粽子，讓進入市場的土豆粒粒皆飽滿，主張創造利潤讓員工及農民雨露均沾，才是農會存在的價值。

黃鈺惠說，農會和農民關係密切，農會收益成長不只所有職工受益，農民也受惠，例如保價收購、協助建立安全食安鍵等，而產銷調節更能保障農民不被盤商任意壓榨宰割。

全縣鄉鎮市農會考核評鑑，虎尾農會原本都倒數前3名，黃鈺惠帶領該會谷底攀升，如今不只是全縣、也是全國第一，連續獲考核分數高達97、98分，去年在全國300多家農漁會激烈競爭中脫穎而出，摘下農金獎最高榮譽營運卓越獎。

(中時 )