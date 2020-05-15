雲林縣政府2019年發起鼓勵企業捐贈住宅用火災警報器，其中法鼓山基金會連續2年捐贈，縣長張麗善（右）代為接受。（資料照片／周麗蘭攝）

雲林縣長張麗善（右三）去年就職滿200日時，帶領縣府科長級以上主管示範當一日志工宣導住警器。（資料照片）

近來頻繁傳火警致死案件，雲林縣務會議通過，新建築物都必須裝設住宅警報器，才能取得使用執照。另為防疫之故，消防局目前不主動到民宅安裝住警器，孕婦、老人、巷弄狹窄之住戶、老舊房屋、鐵皮屋住人、資源回收場等特殊案例除外。

雲林縣2018年安裝住警器比率僅18％，是全台最低，縣長張麗善就任後積極向宗教團體勸募，去年七月間就任滿200日當天，也帶領縣府科長以上主管示範一日志工宣導。

消防局去年一年裝設將近6萬顆，全縣低收入戶、中低收入戶、獨居老人都已100％裝設完畢，6萬多戶身心障礙者，也已裝設4萬多戶，近期目標是弱勢族群住家都安裝一顆。

縣議員李明哲14日質詢，美國的住警器安裝率96％、日本安裝率81.6％，美國降低死亡率54％、日本減少40％，對居家安全逃生有正面價值，如此必要的設備，如何提升民眾主動安裝的意識？一戶要裝幾個有效？

消防局長林文山表示，全縣6萬7000戶安裝完畢，裝設率是42.4％，住警器成功示警案例，2018年7例、2019年6例、2020年迄今3例。

林文山指出，住警器裝設有其必要，去年提報縣務會議，針對縣內新建的非公眾使用建築物，建商或住戶也必須安裝住警器，建設處才會發給使用執照，今年元旦起實施。

林文山表示，5樓以下的「非公眾使用建築物」未強迫設置消防設備，但雲林縣內大多都是非公重使用建築物，為降低火災發率及人命傷亡數，2020年起新建物即使只有一、二樓高也必須裝設。

林文山建議，廚房、客廳、神明廳等有火源之處要裝，各樓層梯間、走道、各個房間最好也安裝，目前住警器的店面價格約500至600元，日本製的約1000元。

(中時 )