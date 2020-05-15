行政院擴大急難紓困方案引發混亂，新竹縣政府共受理2103件，由各鄉鎮市公所初步審核，再由縣府審，仍有爭議無法認定再轉送衛福部裁定，經3級審查，15日已經核定撥款41件，尚有千件待核定，已積極建檔審核，將盡速核撥給資格符合的申請者。

新竹縣政府統計，至今收到擴大急難紓困方案申請案件共2103件，由於資格認定問題，截至14日止，核撥案件及金額都掛零，不過經過討論，透過3級審核制度，避免資格認定爭議，15日起開始審核，並依據各鄉鎮市公所回報狀況，已核撥41件、共計58萬元。

社會處長李國祿表示，3級審核制由鄉鎮市公所擔任第1級初審，縣府則為2審，衛福部為第3審，若申請案件並無身分認定上的疑義，即可立即核發紓困金，有爭議的案件，則由村里鄰長、村里幹事協助，經過每周一次的初審會議討論，無法排除爭議者，則由縣府進行第二階段審查。

不過若縣府審查後，發現仍有爭議，則將送中央做最後定奪，如無爭議，則通知公所核發款項，以降低基層人員的壓力。

經過3級審查制的初步運作，李國祿說，感謝新竹縣13鄉鎮市公所大力幫忙，15日已有41件申請案核撥入帳，雖原則是以從寬、從簡、從速為主，不過審核過程仍需了解申請者身分、切結內容，因此也請民眾稍安勿躁。

(中時 )