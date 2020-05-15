內閣改組 陳時中、陳吉仲、許銘春多人留任

內閣改組 陳時中、陳吉仲、許銘春多人留任

內閣人事改組，政院幕僚表示，蘇揆已經約詢衛福部長陳時中，對於陳時中這次擔任防疫指揮中心指揮官，不眠不休，保護國人，給予相當肯定。也請陳時中繼續留任衛福部長，對於國內進入後疫情時期，民眾生活防疫繼續努力，同時，也繼續向國際提供台灣防疫經驗，Taiwan Can Help。

政院幕僚也說，農委會主委陳吉仲也獲得院長留任。陳吉仲雖然是學者出身，但也是農家子弟。但過去一年多擔任主委期間，能夠下鄉與農漁民溝通，傾聽農漁民心聲，順利推動諸多政策，包含農產品外銷、綠色農業對地補貼、農漁民大小型機具、肥料農藥補助，以及最近立法院通過農民退休保險制度等，都讓農漁民讚譽有佳，找回農漁民對政府信心。

另外，政院幕僚也表示，工程會主委由行政院政務委員吳澤成繼續兼任，而勞動部長許銘春、環保署長張子敬、人事行政總處人事長施能傑、原民會夷將·拔路兒、原能會主委謝曉星、法務部長蔡清祥留任，客委會主委由原政務副主委楊長鎮新任。

(中時 )